León XIV pide por las 82 víctimas mortales del accidente minero en China

CIUDAD DEL VATICANO.- El papa León XIV invocó este domingo la «paz eterna» para las víctimas del accidente minero ocurrido el pasado viernes en la provincia china de Shanxi, que ha causado hasta el momento 82 muertos.



Tras el rezo del Regina Coeli, la oración que sustituye al Ángelus durante el tiempo pascual, el pontífice recordó que este domingo la Iglesia celebra la Jornada de Oración por la Iglesia en China.



«Unamos nuestra oración a la de los católicos chinos, como signo de nuestro afecto por ellos y de su comunión con la Iglesia universal y con el sucesor de Pedro», afirmó desde la ventana del palacio apostólico, ante los fieles congregados en la plaza de San Pedro con motivo del Domingo de Pentecostés.



En este sentido, el papa pidió a la Virgen la gracia de la unidad para los creyentes de China y la fuerza necesaria para dar testimonio del Evangelio como «semilla de esperanza y de paz».



«En particular invoco la paz eterna para las víctimas del accidente ocurrido en los días pasados en una mina en el norte de China», añadió León XIV.



El siniestro se produjo cuando una explosión de gas atrapó a más de dos centenares de trabajadores en la explotación minera, lo que ha provocado una de las peores tragedias de este tipo registradas en los últimos años en el país asiático, con un resultado de 82 fallecidos confirmados y 128 heridos.



Durante su intervención, el pontífice también aprovechó para encomendar a la virgen a «las comunidades cristianas de Tierra Santa, del Líbano y de todo Oriente Medio, que sufren a causa de la guerra».

EFE

