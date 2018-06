LeBron James: Pensé que todos sabíamos cuál era el marcador

“Me han preguntado si he hablado con J.R. al respecto y ya he dicho que no. Sabía que era un marcador apretado. Estábamos uno abajo. George Hill metió el primer tiro libre. Cogimos el rebote ofensivo y pensé que todos sabíamos cuál era el marcador. Ese es mi punto de vista. No sé en qué pensaba J.R.”, declaró el alero.

James, que acabó con 51 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias, se convirtió en el primer jugador de la historia que llega a los 50 puntos y su equipo pierde el partido (124-114).

La estrella de los Cavaliers, al igual que hizo su entrenador, Tyronn Lue, criticó la labor arbitral en la acción en la que originalmente se pitó falta en ataque de Kevin Durant.

“Leí la jugada tan bien como lo hago siempre defensivamente. Vi cómo entraba a canasta y yo estaba fuera de la zona restringida, así que me puse en su camino y me llevé el contacto. Es una decisión de gran peso. De gran peso”, afirmó.

El jugador se mostró muy sorprendido por el cambio de parecer de los árbitros.

“Nos decían que estaban revisado si mis pies estaban fuera de la zona restringida. Cuando supe eso, tenía claro que sería balón para nosotros. Sabía que tenía los pies fuera. Esa fue la comunicación que hubo. Estábamos en el banquillo preparando las siguientes jugadas”, manifestó.

EFE