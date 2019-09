Las chucherías se han convertido en un lujo difícil de costear

CARACAS.- Los niños afectados al no poder disfrutar de los tradicionales dulces, conocidos como chucherías, debido a los altos costos de estos alimentos.

Los postres en las panaderías pueden costar entre Bs 15 y 20 mil, asimismo otra de las golosinas preferidas por los más pequeños son los chocolates que oscilan entre Bs 10 y 35 mil, dependiendo de la marca. Las frituras no escapan de los altos costos que superan los Bs 40 mil.

Lo más accesible son las galletas y chupetas cuyos precios van de Bs 5 a 10 mil.

Mientras los padres reconocen que no siempre pueden complacer a sus hijos, los comerciantes en el oeste de la ciudad de Caracas señalan que casi no venden golosinas debido a sus precios, lo que contrasta con los conocidos bodegones en los que las ventas no se ven alteradas por los precios de los productos que en su mayoría son pagados con dólares.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio