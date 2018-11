Larrazabal urge a convocar un diálogo social sin polarización

CARACAS.- Carlos Larrazabal, presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción –Fedecamaras- urge a buscar soluciones a la crisis económica corrigiendo el problema de raíz “con un cambio de modelo económico y un cambio político y por eso es que hay que hallar una solución que busque una salida en paz y en democracia y que se deje la polarización”.

En entrevista en el programa A Tiempo de Unión Radio, consideró que para que se abra un nuevo proceso de diálogo social y verdadero es necesario que haya respeto, “no puedes ser atacante, que estés dispuesto a ceder, negociar para buscar soluciones, donde puedas llegar a consensos y acuerdos y no que te quieran imponer, como es aquí el diálogo, donde se aspira que si vas a una reunión te pongan una cámara de TV para montar un show”.

“Eso no es diálogo y mientras eso no se entienda así y si simplemente el diálogo es solo para mantener el estatus quo, al final no lograremos ninguna solución”, advirtió el máximo representante de la cúpula empresarial venezolana.

Insistió en que el gobierno debe entender que la empresa privada y los emprendedores son parte de la solución y no del problema. “Lo que hay que tener son políticas que promuevan a la inversión, que creen confianza, que tengan un marco jurídico adecuado, los países que han establecido políticas de control han destruido sus economías”.

Recordó que la crisis no comenzó hace un año y medio con las sanciones, sino con las medidas económicas implementadas durante el gobierno de Hugo Chávez entre 2007 y 2012 cuando “expropió, confiscó mas de mil 500 establecimientos empresariales que hoy día están prácticamente paralizados, tomó más de 5 millones de hectáreas que hoy están improductivas que son las que hoy no producimos”.

Aseguró que estas acciones tuvieron un impacto negativo sobre la producción nacional y llevó a los venezolanos a ser dependientes de productos importados.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio