La Navidad como sinónimo de regocijo y no como un estado depresivo

CARACAS.- La integrante del colectivo de Psicólogos por el Socialismo, Olivia Suárez, comentó que la nostalgia que atraviesan las personas en medio de la navidad se debe a los recuerdos que se vivieron en el año, sin caer en los estados depresivos.

«Estas fechas son propicias para la reflexión, generalmente implican de alguna forma, contactarnos con emociones y cosas que hemos vivido a lo largo del año y que reflejan algunas situaciones (…) al reunirse las familias obviamente van aparecer emociones de todo tipo y van a generar emociones que no significa que son emociones patológicas; sino que más bien deberíamos mantener en la consciencia lo que significa ese sentido emocional, lo que es el sentir, por qué lo estamos sintiendo. Elaborar esa emoción, esa situación que no nos gusta; y elaborar no significa que hay que ir a terapias, sino que hay que hablar de eso», dijo en entrevista concedida al programa Al Instante de Unión Radio.

Suárez enfatizó que la navidad es un momento de regocijo, reflexión, compartir con tus seres queridos y tener un estado de paz con la vida y el entorno que te rodea.

Unión Radio