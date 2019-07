Juez de Nueva York rechaza la repetición del juicio del Chapo

NUEVA YORK.- El juez federal Brian Cogan rechazó este miércoles en Nueva York la repetición del juicio a Joaquín «El Chapo» Guzmán Loera, condenado por diez delitos de narcotráfico el pasado febrero y quien había solicitado un nuevo proceso después de que se publicara una información sobre supuestas irregularidades del jurado.



En un documento judicial al que ha tenido acceso Efe, el magistrado ha decidido denegar la petición del Chapo, que entendía que el juicio en su contra se había contaminado porque varios miembros del jurado incumplieron las normas del juez de no informarse del caso por los medios de comunicación o las redes sociales, así como discutir fuera del tribunal sobre el asunto.



La sentencia del Chapo, declarado culpable de diez delitos de narcotráfico, se le leerá el próximo 17 de julio para conocer su condena.



El mexicano, que permanece en una cárcel federal en Manhattan, considerada una de las más seguras de EE.UU., afrontó un proceso judicial de tres meses en el que se escuchó a 56 testigos, entre ellos antiguos socios y empleados, y tras seis días de deliberaciones el jurado le halló culpable y se enfrenta a cadena perpetua.



Durante dicho proceso, el magistrado recordó que los miembros del jurado no podían informarse sobre el caso contra el narcotraficante mexicano a través de la prensa o redes sociales para no contaminarse a la hora de deliberar.



EFE