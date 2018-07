Jorge Roig sigue apostando por el diálogo entre Gobierno y oposición

CARACAS.- El integrante del Consejo de la Administración de la Organización Internacional de Trabajadores y expresidente de Fedecámaras, Jorge Roig recordó que en República Dominicana se trató de fomentar un diálogo y buscar condiciones electorales para que la coalición opositora participara en los comicios presidenciales pautados por el CNE para el 20 de mayo, pero recordó que no se logró un acuerdo.

A juicio de Roig, la oposición en su momento dio una instrucción de no votar en las elecciones presidenciales y -acertadas o no- “la gente obedeció”. Aseguró que la oposición se apegó al clamor de las masas. “La gente no estaba dispuesta a participar, al no tener unas condiciones y a un candidato y eso hizo que la MUD tomara esa decisión”, resaltó.

“En este momento no tenemos liderazgo en la oposición, Venezuela no sabe qué seguir, no tenemos ni una figura estadista”, dijo.

Roig manifestó su desacuerdo con las sanciones que se han impuesto “a mí no me gusta nada de las sanciones que están ocurriendo en Venezuela, me encantaría que no hubiera ninguna sanción ¡pero están ocurriendo!. Hay una comunidad internacional que esta cercando a Venezuela, con todas las consecuencias que esto tiene para todos los venezolanos no solamente los que están en la lista”.

“Yo sigo apostando al diálogo, aquí cabemos todos”, dijo.

Economía

El expresidente de Fedecámaras, Jorge Roig advirtió que en Venezuela se vive un proceso hiperinflacionario que a su juicio “está causando estragos” y que lo que se evidencia en los actuales momentos es una situación de sobrevivencia, haciendo referencia a las protestas que se desarrollan en el país en lo social.

Recalcó que las industrias están trabajando a su mínima capacidad, por lo que exhortó al gobierno a tomar medidas concretas en materia económica para solventar la situación que se genera actualmente.

