Jacobo Torres opina que pese a los avances la AN continúa en desacato

CARACAS.- El constituyente Jacobo Torres, secretario de Relaciones Internacionales de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, aseveró que las elecciones parlamentarias se realizarán pese a todos los obstáculos. «Se va a desarrollar este año quiéralo quien lo quiera, eso es una orden constitucional y hay una voluntad política de cumplir con los mandatos democráticos al margen de esa oposición terrorista».

Respaldó la postura que ha tomado un sector de la oposición, como el dirigente Claudio Fermín. «Es querer al país».

«Todo diálogo implica ceder cosas, sentarnos con una Asamblea Nacional -AN- en desacato no es el problema es un acto de ganar la paz para el país, pero hasta que no salgan de desacato serán acuerdos al margen», apuntó.