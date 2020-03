Italia prepara a contrarreloj ayudas millonarias para mitigar el coronavirus

ROMA.- El Gobierno de Italia ultima este fin de semana a contrarreloj un decreto con numerosas ayudas al sistema hospitalario, y a las familias y empresas más golpeadas por el coronavirus, para lo que destinará hasta 25.000 millones de euros.

El ministro de Economía italiano, Roberto Gualtieri, avanzó el lunes que la primera parte de este decreto, dividido presumiblemente en varios paquetes, llegaría el viernes dotada con unos 12.000 millones de euros, mientras que el resto del dinero quedaría de reserva.

Sin embargo, la reunión del Gobierno prevista para el viernes no se produjo y se espera que se celebre durante el fin de semana.

Por el momento, el Consejo de Ministros no ha sido convocado.

Los medios locales señalan que las luces del Ministerio de Economía han permanecido encendidas toda la noche, con sus técnicos trabajando sin cesar para terminar esta enorme inversión.

El conjunto de las medidas costará hasta 25.000 millones de euros y ya se ha reclamado la flexibilidad presupuestaria a la Comisión Europea, que se ha mostrado comprensible, según adelantó el primer ministro italiano, Giuseppe Conte.

Tal inversión supondrá disparar el déficit para 2020 hasta el 3,3 % del producto interior bruto (PIB), sobrepasando los límites comunitarios del 3 %.

Se trata de un proyecto de gran envergadura en apoyo al Sistema Nacional Sanitario, a los afectados que no puedan trabajar por el virus, dará más liquidez para familias y empresas, reduciendo las facturas de luz y gas, así como reducciones fiscales, como una moratoria en las hipotecas de las compañías afectadas.

La ministra de Empleo italiana, Nunzia Catalfo, detalló ayudas a las empresas entre 5 y 15 empleados, permisos parentales para todas las familias afectadas por la suspensión de las escuelas, para evitar contagios hasta el 3 de abril, y un bono para cuidadores de niños.

En otro orden de cosas, el decreto también debería incluir el retraso de las elecciones regionales en Liguria, Veneto, Toscana (norte), Las Marcas (centro), Apulia y Campania (sur), del mismo modo que se pospuso el referéndum constitucional del 29 de marzo.

Los sindicatos y la patronal alcanzaron durante anoche un acuerdo tras una larga negociación y han firmado el «Protocolo de reglamentación de las medidas de lucha y freno a la difusión del coronavirus en los espacios laborales».

Italia, el país más afectado por el coronavirus de Europa, trata de hacer frente a la pandamia, que ya ha causado 1.266 muertes y ha contagiado a 17.660 personas, especialmente en el norte, de acuerdo a las últimas cifras de Protección Civil.

Para contener los contagios, el Gobierno ha restringido los movimientos, solo se debe salir de casa por estrictos motivos como trabajo, salud o hacer la compra y mantiene cerradas todas las tiendas cerradas que no sean esenciales, como las farmacias.

EFE