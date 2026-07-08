Isabel Iturria: Se han rescatado más de 600 mascotas entre los escombros tras el doblete sísmico

CARACAS.- Tras el doblete sísmico ocurrido el 24 de junio, se mantiene un despliegue logístico en los campamentos transitorios para atender a las familias afectadas. En estos espacios, los ciudadanos reciben atención integral, la cual incluye la protección de sus animales de compañía.

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‎Durante un recorrido por el campamento transitorio Ávila, ubicado en San Bernardino, la vicepresidenta sectorial de Salud, Ecosocialismo, Ciencia y Tecnología, Isabel Iturria, destacó el papel fundamental que han jugado los animales durante esta emergencia, resaltando especialmente el impacto de los caninos.

«Los perros han sido un elemento vital en el terremoto por dos áreas. Hemos tenido perros rescatistas formales y entrenados, que vinieron tanto con equipos nacionales como internacionales, pero también perros rescatistas que surgieron por sí mismos», puntualizó.

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Iturria informó que se han rescatado más de 600 mascotas de entre los escombros. Estos animales se encuentran ahora en los campamentos transitorios, donde reciben registro y vacunación para garantizar la salud pública y una convivencia segura.

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Nota de prensa