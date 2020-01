Irán aboga por reducir arsenales para dar «esperanza» a Oriente Medio

NUEVA DELHI.- El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Mohammad Yavad Zarif, abogó este miércoles por que los países de Oriente Medio reduzcan sus arsenales de armamento y alcancen acuerdos de no agresión para llevar «esperanza» a la región.

Zarif hizo el llamamiento durante su participación en un foro internacional en Nueva Delhi, en el que también dudó sobre la viabilidad de un nuevo Pacto Nuclear con Estados Unidos.

El responsable de la diplomacia iraní dijo que los países del Golfo Pérsico deberían unirse para buscar la paz y la seguridad.

Ello – dijo – bajo un pacto, para el que «hemos establecido una canasta de principios: de no intervención, no interferencia y no agresión».

«Todo eso más un conjunto de medidas de fomento de la confianza (…) construido en una base de transparencia militar, incluso para reducir armamentos. Quiero decir que Irán está muy interesado en la reducción de armamentos porque nuestro gasto militar está ahora entre los más bajos de la región», aseguró.

«Todo esto es parte de un paquete que nosotros denominamos esperanza, porque necesitamos esperanza en esta región», concluyó.

EFE