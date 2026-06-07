Irak cierra su espacio aéreo durante 72 horas tras lanzamiento de misiles de Irán a Israel

BAGDAD.- La Autoridad de Aviación Civil de Irak anunció este domingo el cierre temporal de su espacio aéreo durante 72 horas «como medida de precaución», después de que Irán atacara con misiles Israel como represalia por los ataques del Estado judío contra el Líbano.

«La Autoridad de Aviación Civil Iraquí anuncia el cierre temporal del espacio aéreo iraquí a todos los vuelos de entrada, salida y tránsito durante un período de 72 horas, como medida de precaución», dijo el organismo en un comunicado difundido por sus redes sociales.

La medida fue tomada con base a «la evaluación continua de la situación de seguridad y en vista de los acontecimientos y tensiones regionales actuales, con el fin de preservar la seguridad de la aviación civil», al tiempo que indicó que la decisión está sujeta a «revisión y reevaluación».

«Se notificará a las aerolíneas y a las autoridades pertinentes sobre cualquier actualización o cambio al respecto», añadió.

Irán lanzó este domingo varias oleadas de misiles contra Israel como represalia por los ataques del Estado judío contra los suburbios meridionales de Beirut, conocidos como el Dahye, informó la televisión estatal iraní.

Por su parte, el Ejército iraní advirtió a Israel de que si responde a los ataques que ha llevado a cabo contra su territorio o vuelve a bombardear el Líbano se «enfrentará a una respuesta devastadora».

Esta ofensiva militar se produce después de que Irán advirtiese que, si se seguían produciendo los ataques de Israel contra el Líbano, la República Islámica tomaría represalias al considerar que el alto el fuego que alcanzó con Estados Unidos en abril incluye a la nación árabe.

Este bombardeo contra el Dahye es el primero desde que el Líbano e Israel acordaran el miércoles un alto el fuego condicionado al cese de los ataques y sin presencia del grupo chií libanés Hizbulá, aliado iraní que rechazó la propuesta y volvió a llamar a las autoridades locales a abandonar las negociaciones.

Teherán exige que acaben los ataques contra el Líbano como parte del proceso de negociaciones para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra iniciada en febrero y permita la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio mundial de petróleo y gas.

EFE