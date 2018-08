Instituto Venezolano de la leche y la carne duda que precios de 25 productos puedan acatarse

CARACAS.- El director del instituto venezolano de la leche y de la carne (Invelecar), Rodrigo Agudo, afirmó este miércoles que la lista de precios publicados en la Gaceta Oficial, no corresponde con la actualidad económica, por lo que puso en duda que se mantengan, “ya que no cubren los costos de los productores, lo que causará es que los artículos desaparezcan“.

Agudo opina que se debe rescindir esa Gaceta, porque cuestiona que estos aumentos puedan ser cumplidos por el sector productivo, debido a que no generarían beneficios a los empresarios ni a los trabajadores, “nadie va a cumplirla, el que vaya a trabajar no va a colocar estos precios y el que la quiera obedecer va a preferir no producir“.

El directivo empresarial señaló que los anuncios decretados por el Ejecutivo corresponden a un discurso de “tinte político”, pero que no se encuentran respaldadas por el sector, “estas medidas no son económicas, sino netamente para hacer campaña y generar una buena imagen a la población“, expresó en entrevista concedida a Vanessa Davies al programa Por donde vamos, transmitida por Unión Radio.

Antoni Díaz / Unión Radio