Instan combatir el miedo y el silencio ante casos de abuso sexual en niños y niñas

CARACAS.- La docente e investigadora de la Universidad Central de Venezuela, Karelem Díaz, consideró como alarmante la cifra ofrecida por el Ministerio Público de alrededor de 8 mil casos de abuso sexual de niños y niñas en el país.

Sostuvo que es fundamental combatir la desinformación, el miedo y el silencio ante estas situaciones en la sociedad.

En conversación con Áryeli Vera en Unión Radio, resaltó la importancia de escuchar a los niños ante cualquier irregularidad o conducta en sus comportamientos.

Siempre actuar desde la comprensión, no solamente es escuchar al niño, cuando un niño es víctima de abuso no es solamente te escucho, pero no acepto, es también aceptar y accionar.