Incautan siete toneladas de marihuana en Colombia

BOGOTÁ.- Las autoridades colombianas incautaron en el departamento del Cauca, en el suroeste del país, siete toneladas de marihuana, el cargamento más grande desde 2017, informaron este domingo fuentes castrenses.

El comandante de la Tercera División del Ejército, el brigadier general Federico Mejía, dijo que el alijo, de propiedad de las disidencias de las FARC que están al mando de alias ‘Iván Mordisco’, estaba almacenado en un depósito en el caserío Cacique, que hace parte del municipio de Silvia.

El alto militar aseguró que «este cargamento es hasta el momento la incautación más grande realizada por las tropas desde el año 2017. Con esto se asesta un enorme golpe a las finanzas ilegales de esta estructura residual, cuya principal fuente de financiamiento es la producción y comercialización de este narcótico».

En la acción militar, a cargo del Grupo de Caballería Liviano No. 8 y del Batallón de Infantería No. 7, no hubo capturados y el material incautado fue dejado a disposición de las autoridades correspondientes.

Esta acción se une a la realizada el pasado 11 de este mes en La Guajira en donde tropas del Ejército decomisaron dos toneladas de marihuana.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa, en Colombia, a corte de septiembre, se han incautado 567 toneladas de cocaína y 339 de marihuana.

En un informe presentado el pasado 18 de octubre en Bogotá, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, en inglés) señaló que los cultivos de coca crecieron un 10 % en Colombia en 2023 y alcanzaron las 253.000 hectáreas, lo que supone 23.000 más que en 2022, mientras que la producción de cocaína aumentó un 53 %.

El documento señala que el área sembrada con coca a 31 diciembre de 2023 fue de 253.000 hectáreas, mientras que la producción de clorhidrato de cocaína pura subió a 2.664 toneladas, cifra que en 2022 fue de 1.738 toneladas.

