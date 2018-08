Hostelería pide facilidades en Francia para contratar a refugiados

PARÍS.- Afectado por la mala imagen de sus jornadas infinitas y por su reputación de trabajo duro, el sector hostelero en Francia pide a su Gobierno que acelere los trámites de los demandantes de asilo para poder cubrir parte de las 130.000 vacantes en la profesión.

El Sindicato Nacional de Restauradores, Hoteleros y Cafeterías (Synhorcat) ha solicitado al Ejecutivo que tenga en cuenta el déficit de empleo en el sector para gestionar con mayor rapidez el papeleo de quienes quieran trabajar en el gremio en lugar de los nueve meses exigidos ahora para obtener la autorización laboral.

“Nuestro objetivo es que el poder público facilite a los demandantes de asilo el acceso a los papeles, con plazos más cortos que los actuales, y que ofrezca a estas personas los medios y la formación para acceder a nuestra profesión”, comenta a Efe uno de los responsables del sindicato, Vincent Sitz.

Lavaplatos, cocineros, jefes de cocina, camareros… la lista de puestos a cubrir es amplia en todo el país, según Sitz, que achaca el problema a sus arduas condiciones.

“Prácticamente todos los restauradores de Francia tienen problemas para encontrar candidatos. No es que no los tengan buenos, ¡es que no encuentran ni aspirantes!”, apunta el sindicalista, que asegura que hay locales que aumentan los días de cierre por descanso a la semana por falta de personal.

