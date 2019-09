Hija del general Baduel denuncia «limbo jurídico» en el caso de su padre

CARACAS.- Andreína Baduel, hija del general Raúl Isaías Baduel, denunció que el caso de de su padre se encuentra en un limbo jurídico, porque no se está respetando el debido proceso.

Además, se le abrió una nueva causa sin que se la haya realizado una audiencia preliminar, y sin permitir a sus abogados el acceso al expediente.

«No hay pruebas de culpabilidad alguna y es por eso que la única manera de tener a la gente presa, o mejor dicho secuestrada, es someterla a un limbo jurídico, donde no se respeta el debido proceso. No le han dado apertura al juicio, no permiten que los abogados revisen el expediente».