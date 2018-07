Hernández: Cabello intenta opacar crisis con revocatorio a la AN

CARACAS.- La exparlamentaria Liliana Hernández, coordinadora electoral de la Mesa de la Unidad Democrática –MUD-, considera que con el anuncio del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente –ANC-, Diosdado Cabello, de revocar el mandato de los diputados de la Asamblea Nacional –AN-, el gobierno intenta evadir su responsabilidad ante la grave crisis generando un nuevo conflicto político “por la vía de confusión política, debate político, revocatorio a diputados”.

En entrevista a César Miguel Rondón en el circuito Éxitos de Unión Radio, destacó que la idea es de Cabello, quien asegura que la ANC ya tienen los cálculos para realizar un referendo revocatorio a los parlamentarios. “Es una estrategia de Diosdado que todavía no ha tenido el aval de (presidente) Nicolás Maduro”.

“Lo que creo que hace que no terminen de definir esa estrategia es el resultado electoral del 20 de mayo pues “con esos niveles de abstención tan altos porque para revocar a un diputado hay que obtener un voto as que cuando salió electo, pero si sirve para generar un ambiente de intriga y rivalidades dentro de la oposición” para desviar la atención de los verdaderos problemas del país, precisó.

Opina que no cree que (Nicolás) Maduro apoye esta propuesta. “No veo a Nicolás en este momento ir a un proceso de recolección de firmas”.

Liliana Hernández duda que el revocatorio se materialice porque “puede ser un juego de ganar espacio en el Partido Socialista Unido de Venezuela –PSUV-, de dinamitarlo, pero no creo que en Maduro haya voluntad de hacerlo porque no lo ha expresado. Ni Maduro, no Jorge (Rodríguez) ni (Tareck) El Aissami, ni Elías Jaua han expresado nada”.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio