Hernández: Anclaje busca definir cuántos bolívares soberanos va a costar un Petro

CARACAS.- El experto en criptomonedas y sistemas monetarios, profesor Emilio Hernández, explicó que el ejecutivo al anclar el bolívar soberano al Petro busca establecer un tipo de cambio fijo. “El anclaje es definir soberanamente cuántos bolívares soberanos va a costar un Petro. No sería exactamente un bolívar soberano igual a un Petro pero que se dé una paridad fija decretada por el Estado”.

En entrevista a Esther Quiaroen el programa Al Instante en Unión Radio, considera que la medida anunciada por el presidente Nicolás Maduro de anclar el bolívar soberano al Petro funcionará porque, en su opinión, el país puede emitir Petros y luego recibirlos como moneda de pago de la factura petrolera debido a que “la cantidad de petróleo en reserva, monetizado esa reserva a una tasa razonable, supera mas de mil veces el circulante venezolano, es decir tenemos unas reservas que son mil veces la economía del país y se pueden emitir suficientes Petros para cubrir la demanda y mantener una paridad con el bolívar”,

Precisó que el ejecutivo espera que el Petro sea comprado presumiblemente por los aliados comerciales de Venezuela, los clientes de PDVSA y los socios geopolíticos del país. “Estados Unidos claro que no pero con el tiempo se podría ir suavizando, digamos que no lo compraran los agentes más conservadores de EEUU pero puede haber gente que los compre si no hay sanciones”.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio