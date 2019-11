Hang Seng cierra a la baja en el día de la salida a bolsa de Alibaba

HONG KONG.- La Bolsa de Hong Kong cerró hoy con pérdidas del 0,29 % en una jornada marcada por el debut bursátil del gigante del comercio electrónico Alibaba, que consiguió en su primera sesión subir un 6,59 %.

No obstante, la empresa cotizará dentro del índice HSCI y no del índice principal de la bolsa hongkonesa, el Hang Seng, ya que no cumple algunos requisitos como la estructura de sus acciones, con derechos de voto desiguales.

EFE