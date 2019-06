Ocumare de la Costa exige respuesta a las autoridades tras corte eléctrico

CARACAS.- Este domingo, los vecinos de la localidad de Ocumare de la Costa en Aragua protestaron en la principal arteria vial de la zona, tras 05 días sin electricidad.

Además, exigieron la restitución del servicio de gas (no cuentan con él hace más de 1 mes), el servicio de internet y puntos de venta, entre otros.

“Estamos en un protesta porque aquí no hay energía eléctrica, no hay gasolina, no hay comida, no hay línea telefónica y de punto de venta. Tenemos hambre, los niños no han comido. Todo el pueblo está aquí esperando que el gobernador solucione la problemática”, afirmó María López, una habitante de Ocumare de la Costa.

Debido a esta situación, el acceso de alimentos a la zona aragueña está parcialmente limitada. Habitantes también afirman haber acudido a la gobernación y no se les dio respuesta alguna. Aún así esperan un anuncio de las autoridades.

