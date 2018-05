Guerra y Buniak piden prorrogar reconversión para acoplar sistemas de la banca

CARACAS.- El presidente de la comisión de finanzas de la asamblea nacional –AN-, diputado José Guerra, insiste en que el gobierno debe posponer la entrada en vigencia el próximo 4 de junio de la reconversión monetaria porque no hay logística ni factibilidad para distribuir unas 5 mil millones de piezas monetarias que se requerirían para que el lunes los bancos estén provistos de billetes para realizar las transacciones. “Entre hoy martes y el domingo habría que retirar unas 10 mil millones de piezas emitidas por el BCV e incorporar unas 6 mil millones para comenzar el nuevo cono, hay que movilizar 15 mil millones de piezas en camiones que no existen y no veo que eso sea factible”.

Guerra destacó que al aparecer la noche de este lunes llegó al país el primer cargamento de billetes. “Se dice que están llegando algunos aviones, subiendo algunos billetes desde el aeropuerto Simón Bolívar a la sede del BCV en Carmelitas, esos billetes hay que desempacarlos, contarlos, reempacarlos y asignárselos a los bancos, básicamente en Carcas y otras ciudades más vía aviones militares”, precisó.

En entrevista a Eduardo Rodríguez y Sonsiré Luna Da Costa en el Foro A Tiempo de Unión Radio, el economista consideró que no existen las condiciones técnicas y logísticas para la realización de la reconversión.

“Hemos exigido que se posponga la reconversión porque no se va a poder hacer pero, si no se pospone, que combinen los dos conos monetarios, pero el problema es que habrá tres billetes de Bs 100, eso puede llevar a una confusión en el ciudadano”, advirtió Guerra.

Precisó que la reconversión monetaria le estaría constando al gobierno unos $ 30 millones “que en diciembre no van a valer nada por eso cuando se planteó el tema muchos éramos partidarios de sincerar las cosas y sacar billetes ya de Bs 500 mil, Bs un millón y Bs dos millones con el actual cono monetario”.

“Debemos hacer un esfuerzo para ahorrarle al país este trauma de seguir con una reconversión que no se puede hacer y ahorrar estos $ 30 millones”, enfatizó.

Por su parte, el magister en economía internacional de la Universidad Central de Venezuela –UCV- y especialista en finanzas internacionales, Leonardo Buniak, considera que la reconversión monetaria es “estética” porque no va acompañada de medidas para frenar la hiperinflación. “Lo ideal era ampliar el actual cono monetario. Esta reconversión es estética, cosmética, pues solo le quita tres ceros a la moneda”.

Buniak destacó que la actual reconversión monetaria es un proceso que se está llevando a cabo a la carrera y eso está generando zozobra en la población. “Lo ideal hubiese sido poder contar con el tiempo suficiente para que la banca hiciera todas las pruebas integrales para evitar una suerte de incremento de exponenciación del riesgo e el sistema bancario”.

Buniak destacó que aun no se ha hecho la primera validación del cono monetario con el Banco Central de Venezuela –BCV- .

Buniak advirtió que los riesgos tecnológicos a la banca que podría ocasionar esta apresurada reconversión podría generar una paralización del sistema de pagos. “Un solo banco que no esté listo para el día lunes afectara al resto del sistema y esto es muy peligroso (…) El nivel de estrés que existe en este momento en la banca es enorme”.

Buniak insiste en que se debe decretar la convivencia entre ambos conos monetarios. “Se le debe otorgar a la banca por lo menos 120 días mas para que desde el punto de vista operativo y tecnológico se realicen todas las pruebas integrales”.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio