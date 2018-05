Guerra: Si no hay billetes no puede haber reconversión

CARACAS.- El presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional –AN-, diputado José Guerra, ratifica su petición de suspender la entrada en vigor de la reconversión monetaria el próximo 4 de junio al considerar que no es posible comenzar a implementarla cuando, a seis días de lo pautado, aún no han llegado los nuevos billetes. “No ha llegado, qué sepamos, un solo billete al país, si no hay billetes no puede haber reconversión”.

En entrevista a Shirley Varnagy en el circuito Onda de Unión Radio, precisó que habría que retirar hasta el domingo 10 millardos de piezas e introducir otros 7 millardos de billetes del nuevo cono “y es imposible hacerlo”.

“Lo que estamos proponiendo es que se posponga la reconversión porque además porque hay otros problemas en la parte contable en los bancos, los ajustes, por ejemplo para que el billete funcione en los cajeros electrónicos dura por lo menos 45 días porque son al menos 10 mil cajeros y cada cajero tiene que actualizar su programa computacional para que lea el nuevo billete y eso se hace en 30 o 40 días”, explicó.

Guerra advirtió que si el gobierno persiste en su idea de sacar el cono monetario vigente e introducir el nuevo se puede crear una situación muy inconveniente y es que la gente al saber que los billetes actuales no van a tener validez desde el sábado va a salir desesperada a entregar los billetes al banco pero no va a haber billetes nuevos y se van a quedar sin billetes para hacer transacciones”.

El parlamentario precisó que es necesario realizar una reconversión pero si ésta no va acompañada de una serie de medidas para frenar la hiperinflación “en enero habrá que hacer una nueva reconversión de tal vez cuatro ceros”.

El economista destacó que este martes habrá una reunión clave entre el presidente, Nicolás Maduro y gente de la banca en la que se podría definir si la reconversión se pospone o comienza como estaba pautada el próximo 4 de junio.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio