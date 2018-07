Guerra recomienda que ambos conos monetarios convivan seis meses

CARACAS.- El diputado a la Asamblea Nacional (AN), José Guerra, recomendó este lunes que ambos conos monetarios (el actual y el que se pondría en marcha el próximo 20 de agosto) convivan al menos seis meses para que se pueda contar con billetes suficientes para las transacciones. “Porque hay empresas pequeñas que no tienen la posibilidad de tener los billetes y que no tienen punto de venta”.

En el programa A Tiempo que transmite Unión Radio, Guerra aseveró que el gobierno debe definir pronto cómo será el pago de los servicios públicos. “En algunos lugares el pasaje cuesta entre Bs. 10 mil y 20 mil, si le quitas cinco ceros no hay manera de pagar ni el transporte, ni la gasolina ni la electricidad”.

Aseveró que para la impresión del nuevo cono monetario se invirtieron más de 300 millones de dólares.

El parlamentario dijo que el nuevo cono debe comenzarse a distribuir desde esta semana si el gobierno aspira cumplir con los lapsos establecidos.

Irving Pérez/Unión Radio