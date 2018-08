Guerra prevé confusión en la población con la entrada en vigencia del nuevo cono monetario

CARACAS.- El economista y miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN), José Guerra, opinó que con la entrada en vigencia del nuevo cono monetario va a surgir una confusión en la ciudadanía, porque a su juicio, el Banco Central de Venezuela (BCV), no ha mostrado los billetes para su familiarización.

Guerra explicó que de la antigua familia monetaria solamente estarán en vigencia los billetes de Bs. 1.000, Bs. 2.000, Bs. 5.000, Bs. 10.000 y Bs. 20.000; porque el de Bs. 500 no funcionará, acatando el anuncio de este martes del presidente del BCV, Calixto Ortega Sánchez. “Si yo tengo un billete de 20 mil (el de color rojizo) ese billete será 0,2 y con eso yo puedo pagar el transporte. Si yo tengo una moneda de 0,5 y se la doy al chofer me tiene que regresar 0,30, un billete de 20 o dos de 10, y con eso se solucionará el problema del transporte”, dijo el diputado, quien acotó que no hay una moneda equivalente para el pago de la gasolina.

En entrevista concedida a Vladimir Villegas al programa La entrevista, transmitida por Unión Radio, el miembro de la Comisión de Finanzas de la AN, precisó que con respecto al nuevo subsidio anunciado por el jefe de Estado este lunes, estima que habrá dos precios para el pago del combustible: uno a través del carnet de la Patria y otro para aquellos conductores que no estén censados. “El problema está es que la gente que tiene este carnet no tiene carro, entonces lo va a terminar pagando toda la mayoría de venezolanos que no están censados“, expresó.

Jean Carlos González/ Unión Radio