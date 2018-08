Guerra: Depreciación de la moneda de 1.300 % es una mega devaluación

CARACAS.- En rueda de prensa con el Frente Amplio, el integrante de la comisión de finanzas de la Asamblea Nacional –AN-, diputado José Guerra, calificó de mega devaluación el anclaje del Bolívar Soberano a la criptomoneda denominada Petro. “Este paquetazo supera las medidas adoptadas por Carlos Andrés Pérez en 1989, en términos de la devaluación de la moneda, cuando se ajusto la tasa de cambio en ese momento de Bs 15,50 a 34 en un solo día, y ahora pasa la tasa de cambio de Bs 242 a 6 millones, una depreciación de la moneda de1.300 %”.

“Esta es una mega devaluación”, aseveró el economista.

Guerra explicó que el anuncio del ministro de comunicación, Jorge Rodríguez, de la apertura de 300 casas de cambio para hacer subastas. “El gobierno dice que el BCV va a retomar la fijación de la tasa de cambio y por otra parte dice que la tasa de cambio va a fluctuar, aquí hay una contradicción”.

Destacó que además ¿Van a subastar qué, cuáles dólares, el BCV no tiene dólares apenas tiene $ 8 mil 500 millones en reserva, de los cuales 7 mil millones son en oro? No puede subastar dólares y pensar que el sector privado vaya a aportar divisas para ese mercado es un absurdo, estamos en un mar de contradicciones”.

Al referirse al aumento de la gasolina, destacó que “quieren hacernos pagar a nosotros el desastre, la corrupción de PDVSA. Yo si estoy de acuerdo con el aumento de la gasolina pero jamas el precio internacional”.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio

.@JoseAGuerra, Dip. @AsambleaVE: “¿Cuáles dólares va a subastar el Gobierno? El BCV no tiene dólares. El sector privado, que no exporta, no va a aportar divisas suficientes, es un absurdo” #20Ago #ProtestamosContraMadurazo pic.twitter.com/oTdHAEjB5s

— Frente Amplio Vzla Libre (@FrentAmplioVzla) August 20, 2018