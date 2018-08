Guerra: ANC no puede derogar ley de ilícitos cambiarios

CARACAS.- El diputado a la Asamblea Nacional (AN) José Guerra, aseguró que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) no tiene las facultades para derogar la ley de ilícitos cambiarios y no es legal, refiriéndose a las declaraciones que dio el vicepresidente para el área económica Tareck El Aissami.

En el programa En Sintonía que transmite Unión Radio Guerra afirmó que este decreto puede basarse en poner un dolar económico para el gobierno y para los venezolanos uno caro que no pueda ser adquirido. También dijo que se necesita un cambio de fondo de modelo económico para que todo pueda funcionar “si no es así la economía seguirá atrapada en esta ola hiperinflacionaria”.

Skarlet Durán/Unión Radio