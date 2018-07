Guerra advirtió que la reconversión generará un “enredo monumental”

CARACAS.- El economista e integrante de la comisión de finanzas de la Asamblea Nacional -AN-, diputado José Guerra, aseguró que la reconversión monetaria que le quitará a partir del 20 de agosto 5 ceros al bolívar no aliviará la hiperinflación. “Ahora hay que rehacer todo, volver a gastar dinero para quitarle 5 ceros, es decir, dividirlo entre 100 mil”.

En entrevista a Carlos Croes en Televen, advirtió que la entrada en vigencia del nuevo cono monetario con 5 ceros menos generará una “enredo monumental porque estas cosas hay que hacerlas bien hechas”.

Guerra opina que la reconversión y todas las medidas que anuncio el presidente Nicolás Maduro son un simple “maquillaje para dar la impresión de que están atacando la hiperinflación con las medidas”.

Resaltó que esta reconversión le está costando al Estado más de $300 millones “porque esas monedas y billetes se mandaron a imprimir en el exterior y cada billete cuesta entre 6 y 7 céntimos de dólar, de manera tal que aquí lo que hay que hacer es un plan para atacar la causa de la inflación”.

Cuestiona el anclaje del bolívar al Petro porque, a su juicio, está criptomoneda prácticamente “no existe. El Petro no ha cristalizado porque nadie va a comprar una criptomoneda cuando esta emitida por un gobierno con déficit fiscal, cuya producción petrolera está cayendo y no hay confianza en esa moneda. Esa criptomoneda no es aceptada internacionalmente, no existe el Petro”.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio