Guarino urge alcanzar una concertación económica para superar las sanciones

CARACAS.- José Ignacio Guarino, analista financiero y profesor universitario, señaló que la intención de las sanciones impuestas por Estados Unidos –EEUU- es “ahorcar los mecanismos (económicos) para que un gobierno pueda seguir (…) No podemos escapar de la globalización”.

Subrayó que la sanción impuesta por el departamento del Tesoro al Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela –Bandes- incrementa las dificultades para que Venezuela pueda cancelar la deuda con todo el mundo, incluidas Rusia y China “porque con las sanciones se está buscando que el gobierno presidido por Nicolás Maduro no tenga ninguna fuente de financiamiento externo”.

En entrevista a Lila Vanorio y Adriana Núñez Rabascal en el programa En Vivo de unión Radio, explicó que la deuda con China y Rusia tiene cláusulas de default cruzada con la deuda norteamericana y con la deuda soberana de PDVSA”.

Advirtió que los chinos y los rusos están muy preocupados porque “Venezuela no tiene acceso a los mercados internacionales para buscar nuevos fondos por eso -en su opinión- más allá de una muy necesaria negociación política, que debe darse en los próximos días, debe darse una concertación económica inminente donde participen todos los sectores económicos activos de Venezuela, porque si no de esto no vamos a salir”.

“Si no se aborda el tema económico con seriedad no habrá solución viable para Venezuela”, advirtió.

