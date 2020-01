Guarino: El Estado debe ver al sector privado como un aliado

CARACAS.- El analista financiero, José Ignacio Guarino, opina que a la economía se le debe dar “seriedad, persuasión y empatía”, por los efectos que tiene en la sociedad.

En entrevista concedida al programa A Tiempo de Unión Radio enfatizó que el país cuenta con el capital humano para enfrentar la situación, sin embargo, considera que el Estado debe ver al «sector privado como un aliado» para avanzar hacia una recuperación.

Señaló que aunque no descalifica el Petro, considera que no es un instrumento de «inversión ni de ahorro», porque no tiene mercado secundario para transar. Agregó que por ahora es una herramienta de «pago netamente».

Cuestionó que las autoridades del área económica no trabajen en políticas que den “confianza y credibilidad” sin distorsiones.»Hasta que no eliminemos las distorsiones, no saldremos”.

Unión Radio