Guanipa: AN va a seguir operando hagan lo que hagan

CARACAS.- El diputado y coordinador de Primero Justicia (PJ), Tomás Guanipa, afirmó que la propuesta del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, de hacer un referendo a la AN es una estrategia para destruir al único ente legítimo que, a su juicio, tiene el país. “Hagan lo que hagan, digan lo que digan la AN seguirá operando. La AN es la única institución que está del lado del pueblo y seguirá luchando por un país libre”.

En el programa Primera Página que transmite Globovisión, Guanipa, reiteró que este martes funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional Sebin se apostaron a las afueras de su residencia en Caracas, hecho que consideró una intimidación.

Dijo que el fin de semana tuvo que subir al techo de su casa para dialogar con los funcionarios y preguntarle por qué apuntaban con sus armas hacia su casa. “Ir a la Fiscalía a denunciar sería hacerle el reconocimiento a esas instituciones, pero sí vamos a ir a instancias internacionales”.

Guanipa aseguró que estas acciones lo que hacen es dejar mal parado al gobierno y que motivan a la coalición opositora a seguir luchando por un cambio.

Irving Pérez/Unión Radio