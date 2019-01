Guaidó: Para falsos diálogos no se prestará nadie en la oposición

CARACAS.-El presidente de la Asamblea Nacional y autoproclamado presidente encargado, Juan Guaidó, afirmó este domingo que la oposición no se va a prestar para falsos diálogos con el gobierno y ratificó la exigencia de elecciones libres.

“Para falsos diálogos no se va a prestar nadie en la oposición, (…) el régimen quiere hacer ver que ellos no han tenido con quien hablar, le digo a sus acreedores que Maduro no proteje a nadie. Estamos en disposición de generar una solución política al conflicto, pero no va a ser como la farsa que intentaron y perpetraron en 2017, debe ser de cara al cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”.

Guaidó declaró a su salida de la Iglesia de Chacao donde asistió a una misa en honor a las víctimas de los últimos días en las manifestaciones opositoras.

Al respecto, condenó que hasta la fecha hay “más de cien privados de libertad en lo que va de cuatro días”.

Guaidó le hizo un llamado a la alta comisionada de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, para que observe la represión que se ha dado en las marchas y donde ha habido muertos y heridos.

Destacó el respaldo que a su juicio ha sido “contundente y muy fuerte” de la comunidad internacional para la causa que lidera.

“Una gran victoria que hubo ayer en las Naciones Unidas, un aplauso al pueblo de Venezuela que se le reconoció su lucha”.

Informó que envió comunicación al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para coordinar la ayuda humanitaria.

Aseveró que con el actual Consejo Nacional Electoral no es posible realizar unas elecciones libres. “Todos sabemos que hoy con el CNE vigente no hay elección libre, por eso estamos en este atolladero”.

Dijo que la presencia del presidente Nicolas Maduro en los ejercicios militares este domingo sería para contrarrestar la ley de Amnistía que han impulsado desde el Parlamento.

Unión Radio