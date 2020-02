Guaidó: No hay solución que no pase por los venezolanos

CARACAS.- El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, aseguró que no hay una solución en el mundo para superar la coyuntura política, económica y social de Venezuela que no pase por los ciudadanos.

Afirmó que están dispuestos a “hacer lo que sea necesario” para solventar la crisis y dar paso a un proceso electoral “libre”.

“Queda en nosotros hacer uso de todas las herramientas posibles para dar acciones en la dirección correcta, la de sanar a Venezuela, obtener condiciones para lograr una solución posible y factible, construida y liderada por Venezuela y en compañía de nuestros aliados del mundo”, dijo.

El parlamentario insistió en que “es el momento de actuar” para alcanzar un cambio político en el país.

Unión Radio