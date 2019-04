Guaidó: El país potencia que prometimos lo tendremos pronto

CARACAS.-El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, aseveró que desde el parlamento continúan acumulando esfuerzos para superar la crisis actual y llamó a la juventud del país a apoyar el cambio.

“No le pidan a esta generación que no salga a marchar, que no insista, que no persista, que no luche hasta lograrlo, solo le pedimos que nos acompañen“, dijo durante un encuentro con dirigentes estudiantiles en la AN.

El parlamentario recordó la participación de los miembros de este sector a lo largo de la historia y particularmente con la elección de quienes actualmente integran el parlamento. “Entendimos que la única forma de cambiar la realidad era metiéndonos en lo político y lo público”, agregó.

Guaidó resaltó una vez más la importancia de que la ciudadanía se mantenga organizada. “Tenemos tareas pendientes, no hemos dejado de luchar y exigir una nueva Venezuela”.

“El país potencia que prometimos lo tendremos pronto”, expresó el jefe del parlamento.

“Cada vez que nos han encomendado una misión nunca hemos dejado de cumplir. No tengan miedo que esta generación que se levantó, va a seguir hasta lograr esa mejor Venezuela y la Operación Libertad”, indicó.

Unión Radio