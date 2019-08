Guaidó descarta proceso de negociación sin acuerdos

CARACAS.- El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guadió, aseguró que la delegación opositora no retomará las mesas de conversación propiciadas por el Reino de Noruega, hasta que «sea algo certero para lograr una solución» a la crisis venezolana.

«Si es para ir a verse la cara (…) eso no le sirve al pueblo de Venezuela, lo hemos dicho una y otra vez porque se confunden y tratan de hacerlo ver como un diálogo, hemos visto que eso no funciona; una negociación para la solución a la crisis, que pasa por elecciones, ahí estaremos, sino (…) no nos vamos a poner en ninguno de los espacios«, dijo.

Durante una rueda de prensa, sostuvo que es urgente darle solución a la situación que se vive en la nación.

TSJ emite sentencia contra UCV

El jefe del Parlamento se pronunció al respecto de la sentencia que emitió este martes el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), sobre la Universidad Central de Venezuela, y la calificó como «un nuevo ataque» a la educación venezolana.

Resaltó que se trata de una sentencia «irregular» que va en contra del desarrollo educativo de las nuevas generaciones.

«Esto es un tema de legalidad, atropello, arbitrariedad (…) y debe tener una respuesta política porque esto es un nuevo ataque a la universidad, al pensamiento critico y un ataque al futuro y desarrollo de nuestros niños y Venezuela», añadió.

El jefe del poder Legislativo adelantó que en los próximos días se reunirá con los representantes de las casas de estudios superiores para fijar una posición en conjunto.

Lourdes G. Soublette/ Unión Radio