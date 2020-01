Guaidó: Así sea en la calle va a darse la sesión

CARACAS.-A las 11:20 de la mañana, el presidente de la AN, Juan Guaidó, se mantiene en los alrededores del piquete policial en la esquina El Chorro a la espera que pueda pasar el resto de diputados que están en el lugar

Guaidó: »Estamos esperando el ingreso de todos los parlamentarios, si hay uno que no pasa, no pasa el cuerpo, punto, como el diputado Calzadilla, Igarza y Guzamana que no quieren permitir el ingreso, los órganos del Estado no son los que deciden quién ingresa, va a darse la sesión, así sea en la calle».

Unión Radio