Guaidó: No vamos a permitir que se queden con nuestro país

CARACAS.- El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, destacó este sábado que la gente se volcó a las calles en búsqueda de un cambio político en el país. ”Venezuela no tiene miedo y sigue en las calles hasta lograr su libertad”, expresó.

A la una de la tarde, Guaidó arribó a la concentración en la urbanización El Marqués donde fueron convocados los opositores para protestar en rechazo a los apagones.

Dijo que no solo en Caracas ”la gente está volcada en las calles”, sino también en las regiones con las que se solidarizó por las consecuencias que están viviendo a causa de los apagones y la falta de agua.

Criticó la detención de los diputados Nora Bracho y Renzo Prieto en la manifestación en Maracaibo, ”creen que secuestrando a dos diputados van a detener lo inevitable, hemos asumido un plan, una estrategia, un juramento con Dios, con nuestro país”.

En medio del discurso, Guaidó anunció a la 1:32 de la tarde la liberación de los parlamentarios.

”Aquí vinimos a exigir libertad, futuro y educación”, reiteró Guaidó.

A los funcionarios del gobierno del presidente, Nicolás Maduro, Guaidó le dijo: ”no vamos a permitir que se queden con nuestro país”.

Opositores se concentraron en la avenida Francisco de Miranda de Caracas (EFE)

Artículo 187

Guaidó habló sobre una eventual aplicación del artículo 187 de la Constitución Nacional, al respecto dijo que ”sólo no podemos, pero quiero que vean a su alrededor, no estamos solos, pero no obstante, nuestros aliados dijeron que es prematuro, no es que no se puede, aquí no estamos improvisando, hemos llegado hasta aquí, depende de nosotros, gracias a su sacrificio, a organizarnos, a estar aquí, contamos con el mundo y vamos a seguir contando, no tengan dudas”.

Enfatizó en que ”aquí no va a venir nada gratis, la libertad ni es gratis ni es sencilla”.

Acotó que contarán con el respaldo ”oportuno” y no ”prematuro” de la comunidad internacional. ”Así que no se preocupen”.

Operación Libertad

Guaidó habló de una nueva fase en la hizo un llamado a conformar los ”Comandos de ayuda y libertad”.

Anunció que están contempladas reuniones el próximo lunes con empleados públicos en el Parlamento, ”el miércoles vamos a la calle a multiplicar por dos los puntos de la operación Libertad”, así como la realización de un ‘‘gran encuentro mundial de líderes para hablar de la situación en Venezuela”,.pero no adelantó fecha de este evento.

”Hoy les digo con responsabilidad la victoria es de Venezuela, de la democracia y falta poco para conseguirla, estamos decididos a insistir, los que estamos en las calles, vamos a echar el resto, no me pidan que nos quedemos en la casa, que nos acostumbremos, porque eso no lo vamos a aceptar, esperen de nosotros compromisos, planes, futuro, responsabilidad”, insistió.

Guaidó apoyó la medida de Estados Unidos de sancionar a los barcos que lleven petróleo a Cuba. ”Se acabó el chuleo al petróleo de Venezuela” y dirigiéndose al presidente de la isla caribeña, Miguel Diaz-Canel le aseguró que ”no van a utilizar más el petróleo para someter a nuestros militares”.

