Guaidó propuso en Barbados un consejo de Gobierno

CARACAS.- El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reveló este lunes que, entre las propuestas en el mecanismo de negociación que se llevó a cabo en Barbados, se encontraba la conformación de un Consejo de Gobierno «con todos los sectores» para atajar la severa crisis.

En rueda de prensa, explicó que este Consejo de Gobierno, que se inspira en otro que tuvo Venezuela en 1958, debe ser «plural, equitativo y con todas las fuerzas del país», incluida la Fuerza Armada.

La propuesta también contempla la liberación de los más de 500 pesos políticos que hay en el país, según la oposición, el cese de la inhabilitación de varios opositores y el ingreso inmediato de ayuda humanitaria.

Con respecto a la instalación de una mesa de diálogo alternativo entre un sector de la oposición con el gobierno, Guaidó consideró que solo traerá más crisis.

Catalogó esta medida como una excusa oficialista para no retornar a las conversaciones que se suspendieron en agosto, cuando la delegación enviada por el mandatario nacional se levantó de la mesa tras el bloqueo de Estados Unidos.

«Que no busquen alternativas que llevan a mayor crisis, ambos aislamiento internacional, no hay confianza en este régimen, si Maduro quiere reincidir que le explique a la FAN si nuestra propuesta no es sensata »