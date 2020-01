Guaidó: A esta hora Venezuela no tiene Parlamento instalado

CARACAS.-El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, declaró a las 2:40 de la tarde que »a esta hora Venezuela no tiene parlamento instalado» al rechazar la juramentación de Luis Parra en el hemiciclo del Parlamento.

Guaidó afirma que hoy se violentó al Parlamento y que se vio »la complicidad de unos pseudo diputados traidores que prefirieron una mayoría artificial que no existe, porque no hubo votación nominal, porque no tiene los votos».

Afirmó que tampoco hubo verificación de quorum.

Dijo que en la sede del diario El Nacional sesionarán en las próximas horas para instalar la directiva de la AN.

Unión Radio