Grisanti: La hiperinflación va a continuar a pesar de las medidas

CARACAS.- El economista y director de Ecoanalítica, Alejandro Grisanti, aseguró que la hiperinflación en el país va a continuar a pesar de la decisión del presidente Nicolás maduro de implementar un nuevo cono monetario a partir del 20 de agosto y la eliminación de cinco ceros a la moneda.

En entrevista con César Miguel Rondón en el Circuito Éxitos, Grisanti calificó la medida como inédita y dijo que el sistema decimal está formado para sacar las cuentas cada tres ceros. “La forma de reconversión es siempre de tres o seis ceros (…) varios especialistas estuvieron diciendo que había que quitar seis y no se si lo hicieron por llevarles la contraria”.

Grisanti dijo que los bancos y los comerciantes no están preparados para la reconversión monetaria.

Respecto a que el nuevo cono monetario estaría anclado al Petro según el mandatario, Grisanti dijo que no se puede ligar la moneda venezolana a una “criptomoneda” que no existe. “El Petro es algo que no tiene sentido. Yo me pregunto: ¿Cuánto vale a un Petro?”.

Irving Pérez/Unión Radio