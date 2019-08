Gremios margariteños preocupados ante bajas expectativas de temporada vacacional

CARACAS.- A casi un mes del inicio de la temporada de vacaciones escolares, los gremios hotelero, comercial y turístico de la isla de Margarita no han visto cumplidas las pocas expectativas que se habían planteado frente a la crisis económica del país.

Teodoro Bellorín, presidente de la Cámara de Comercio, Puerto Libre y Producción del estado Nueva Esparta, considera necesario impulsar la promoción de este destino para poder recuperar los mercados nacionales e internacionales. “Las líneas aéreas siguen manteniendo un flujo, aunque no es como el de antes, porque todavía hay demasiada capacidad por ocupar, no vienen los aviones llenos, muchas personas creen que no hay cupo en las líneas aéreas pero si hay”.

Asimismo agregó que pese a la recesión de los últimos años, en Margarita se ha incrementado la capacidad hotelera.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio