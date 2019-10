González negó que oposición busque retomar diálogo con el gobierno

CARACAS.- El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Stalin González, desestimó las declaraciones del presidente de la ANC, Diosdado Cabello, en las que afirmó que la delegación opositora quiere retomar el diálogo con el gobierno.

«No, nosotros no estamos pidiendo nada, los que se levantaron fueron ellos y los que tienen que pedir sentarse son ellos, no nosotros, Diosdado creo que está mal informado«, dijo.

A su llegada a la sede del Parlamento, insistió que Cabello debe mantener mayor comunicación con la bancada oficialista, antes de emitir este tipo de declaraciones.

Lourdes G. Soublette/ Unión Radio