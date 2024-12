Gobiernos de América resaltan legado de Jimmy Carter y su papel fundamental en la región

REDACCIÓN.- Gobiernos latinoamericanos resaltaron el legado del expresidente de EE.UU. Jimmy Carter (1976-81), quien murió este domingo a los 100 años, recordaron su papel fundamental en los acuerdos sobre el canal de Panamá y las negociaciones de Camp David en las que Egipto e Israel firmaron la paz.



El presidente de EE.UU., Joe Biden, elogió la «decencia» y dijo que «Jimmy Carter es un modelo de lo que significa vivir una vida con significado y propósito», y está mal verlo como un reflejo de «una era pasada».



Por su parte, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que «los desafíos que enfrentó Jimmy como presidente llegaron en un momento crucial» para el país «e hizo todo lo que estuvo a su alcance para mejorar la vida de todos los estadounidenses. Por eso, todos le debemos una deuda de gratitud».



El presidente panameño, José Raúl Mulino, expresó sus condolencias y destacó que «su paso por la Casa Blanca marcó tiempos complejos, que para Panamá fueron cruciales para lograr negociar y pactar los Tratados Torrijos-Cárter en 1977, con los que se logró la transferencia del Canal a manos panameñas y la plena soberanía de nuestro país. Paz a su alma».



La Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) expresó sus «más sinceras condolencias» por el fallecimiento de Carter y extendió «sus condolencias a la familia del exmandatario, así como al pueblo y al gobierno estadounidense por esta lamentable pérdida».



Su Gobierno coincidió con la Administración del entonces presidente José López Portillo (1976-1982), con quien negoció acuerdos energéticos durante la llamada «crisis del petróleo» en 1979 en Estados Unidos.



El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, destacó el legado político y lo definió como «un amante de la democracia, defensor de la paz y los derechos humanos» y añadió que «Carter consiguió la hazaña de tener un trabajo como expresidente durante décadas», que «fue tanto o más importante que su mandato en la Casa Blanca».



«Fue, por encima de todo, una amante de la democracia y de la paz», que «a fines de los años 70 presionó a la dictadura brasileña por la liberación de los presos políticos», recordó Lula en alusión al régimen militar que gobernó en Brasil entre 1964 y 1985.



El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, envió sus condolencias al pueblo y al Gobierno de Estados Unidos y resaltó los «esfuerzos» que hizo Carter por mejorar las relaciones entre ambos países, sus visitas a Cuba y su pronunciamiento en favor de la libertad de los Cinco (agentes cubanos que estuvieron presos en EE.UU. por espionaje)».



El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó su pesar por la muerte de Carter y aseguró que siempre recordará «la contribución que hizo en su momento para desmontar los intentos desestabilizadores» en el país caribeño.



Además, afirmó que «sus aportes a la política global deben servir como recordatorio de que los valores de la democracia y la libre autodeterminación de los pueblos siempre deben prevalecer».



«Lo conocí personalmente hace años, cuando se me perseguía en Colombia y me prestó su solidaridad, y luego ayudó a que no se nos robaran las elecciones. Debo expresarle a su familia mis condolencias. Ha muerto un demócrata», escribió el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en su cuenta de X.



El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, destacó el legado político de Carter y lo definió como un «hermano», «un inolvidable amigo» de América, y un gobernante que «supo intentar una política respetuosa y amistosa» con los demás países.



El presidente dominicano, Luis Abinader, lamentó el fallecimiento de Jimmy Carter, a quien definió como «un gran ser humano e incansable luchador por la democracia y los derechos humanos».



El expresidente dominicano Leonel Fernández expresó su «profunda tristeza» por el fallecimiento de su «buen amigo, Jimmy Carter, un líder visionario y defensor incansable de los derechos humanos y la democracia»



La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, expresó su «más sentido pésame al pueblo y Gobierno norteamericano» y recordó que «Carter se destacó por una política exterior basada en la no intervención militar, la paz, el respeto a la diplomacia, la democracia, los derechos humanos y la soberanía de los pueblos».



Ecuador expresó «sus más profundas condolencias» por la muerte de Carter y se unió al «dolor de su familia y del pueblo estadounidense en este momento de pérdida. Paz en su tumba».



Carter mantuvo excelentes relaciones con Ecuador durante su administración (1976-1981) y jugó un papel destacado en los diálogos entre Ecuador y Colombia en 2008, para el restablecimiento de relaciones rotas a raíz del ataque bélico colombiano a un campamento de la entonces guerrilla de las FARC en un sitio selvático de Ecuador, cerca a la frontera, que Quito calificó como una irrupción militar no avisada ni autorizada en su territorio.



El Gobierno de Perú expresó «sus más sentidas condolencias» y añadió que el exgobernante estadounidense «fue un firme defensor de la democracia, de los derechos humanos y promotor de la paz en el mundo».





Carter, electo en 1976 y ganador del Premio Nobel de la Paz en 2002, murió a los 100 años en su hogar de Plains, Georgia, rodeado de su familia, confirmó el Centro Carter en un comunicado.



El expresidente, que se encontraba en su hogar con cuidados paliativos y votó en las elecciones del pasado noviembre, había recibido tratamiento por una forma agresiva de cáncer de piel tipo melanoma, con tumores que se habían extendido al hígado y al cerebro.

