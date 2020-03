Gobierno garantiza equipos para detectar y atender casos de COVID-19

CARACAS.-El ministro de Salud, Carlos Alvarado, afirmó que Venezuela cuenta con suficientes test para el descarte del Coronavirus Covid-19 y a la par se profundiza la campaña de prevención y difusión de información sobre la enfermedad.

«En este momento en que estamos cuando no hay algún reporte de casos son suficientes -test de descartes- y cada semana viene de China un lote», explicó el ministro para la Salud, Carlos Alvarado, en entrevista con VTV.

Refirió que el Ejecutivo ha intensificado los protocolos y la aplicación de pruebas diarias en el Instituto Nacional de Higiene que arrojan resultados inmediatos.

Agregó que Cuba también presta apoyo sanitario y son 46 centros de salud dispuestos con espacios y protocolos especiales en todo el país.

Recalcó que lo más importante en lo cual se está haciendo énfasis es en la prevención y dentro de ello insistir en el correcto lavado de las manos con jabón y agua.

Mencionó que en los pasos fronterizos del país, así como en aeropuertos y puertos se clasifican a las personas que llegan al territorio para su chequeo y descarte.

Los que provienen de países donde no hay casos de Coronavirus y no presentan síntomas; los que no tienen síntomas pero tocaron alguna nación con el Covid-19 a quienes se les hace seguimiento diario a ver si desarrollan alguna señal de la enfermedad y el tercer caso es el sospechoso con síntomas y que estuvo en territorio con el Coronavirus.