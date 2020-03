Gobierno francés garantiza abastecimiento de productos básicos

PARÍS.- El ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, compareció este domingo ante los medios para descartar que el país tenga riesgos de penuria de productos básicos y garantizar su suministro.

«Quiero confirmar que la seguridad de los franceses en productos alimentarios y de primera necesidad está garantizada y que seguirá estándolo en los días y semanas próximas», declaró el ministro.

En el primer día después de que el Gobierno ordenara el cierre de todo establecimiento no indispensable, los supermercados del país registran algunas colas y una gran afluencia de clientes.

Le Maire indicó que más del 90 % de las referencias están disponibles y que no existe riesgo de carestía de bienes esenciales.

«Es posible que en una gran superficie se encuentren solo dos o tres marcas de pasta, pero habrá, no hay ninguna penuria», señaló.

El ministro invitó a los franceses a seguir haciendo sus compras con normalidad y descartó medidas de racionamiento si los consumidores se comportan de forma responsable.

Le Maire aseguró que se simplificarán las normas de contratación de personal en los supermercados para que puedan paliar las bajas que causará la medida del cierre de las escuelas entre los que tengan que quedarse con sus hijos.

EFE