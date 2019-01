Gobierno evalúa la refinación del oro venezolano en Turquía

ANKARA.- El vicepresidente para el Área Económica, Tareck El Aissami, se reunió este viernes en Ankara con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, para debatir sobre el posible refinado de oro venezolano en Turquía y el desarrollo de otros tratados económicos, informó la agencia Anadolu.

El Aissami había visitado un día antes la ciudad de Çorum, en el centro del país, donde se encuentran varias plantas de refinamiento de oro que Caracas baraja contratar.

Turquía se ha convertido en el mayor importador de oro no monetario de Venezuela, después de que el país dejara de comerciar con Suiza a causa de las sanciones que pesan sobre el Ejecutivo.

“Queremos enviar petróleo de Venezuela a Turquía. También cooperaremos en oro, minería, agricultura y otros campos”, declaró El Aissami el jueves durante su visita a Çorum, según Anadolu.

El volumen del comercio entre ambos países alcanzó el año pasado los 892 millones de dólares.

EFE

President Recep Tayyip Erdoğan received Vice President Tareck El Aissami of Venezuela at the Presidential Complex. pic.twitter.com/Tr74K8A0lq

— Turkish Presidency (@trpresidency) January 18, 2019