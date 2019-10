Gobierno denuncia campaña sobre supuesta ocupación de viviendas

CARACAS.- El vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez, rechazó este miércoles la campaña de manipulación sobre una supuesta ocupación de viviendas, que se ha difundido a través de redes sociales.

«El Plan ‘Ubica tu casa’ no existe, no es una política del Gobierno, no es una Misión (…) se tienen los instrumentos legales suficientes, desde el punto de vista de los instrumentos jurisdiccionales, de los organismos competentes para proceder contra cualquiera que quiera agredir su propiedad», dijo.