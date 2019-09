Gobierno de México acepta fallas en altavoces de alerta sísmica

MÉXICO.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aceptó que de los 12.354 altavoces con los que cuenta la entidad para la alerta sísmica, alrededor del 4 % (494) «no funcionaron» durante el macrosimulacro que se realizó este jueves, en conmemoración de los terremotos del 19 de septiembre de 1985 y 2017 e hizo un llamado a su corrección.



Esto es un llamado de atención hacia nuestro equipo de C5 para que realicen el mantenimiento correspondiente en los altavoces de alerta y se reduzca el número de bocinas que no funcionan.



También aseguró que el Gobierno está considerando hacer simulacros cada tres meses «no se trata de alarmar, pero sí que haya una mayor prevención en este proceso», dijo.

Por su parte, Juan Manuel García Ortegón, coordinador general del Centro de Comando (C5), aseguró que los reportes de la ciudadanía eran más porque el volumen no era alto y lo atribuyó a una cuestión de percepción de las personas, que pueden considerar que el volumen «no es adecuado» aunque lo sea.



No obstante, se comprometió a tomar medidas y que a las personas que crean que las bocinas no suenan fuerte lo reportaran con el ID del poste. La idea, dijo el funcionario, es «acercarnos al 0 % de fallas».



EFE