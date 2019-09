Gobernadora de Táchira asegura que no cometió delitos

CARACAS.- La gobernadora del estado Táchira, Laidy Gomez, aseguró que su gestión ha sido transparente, y se desmarcó de grupos irregulares que están presentes en la entidad tachirense.

La mandataria regional se pronunció a través de su cuenta en Twitter, para rechazar las acusaciones realizadas por el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, quien la vincula con la organización criminal colombiana «Los Rastrojos».

1)Tachira me conoce, no actuó en las sombras, soy una dirigente de trabajo social y ejerzo la política que busca votos porque así el pueblo me eligió Diputada y Gobernadora, en defensa de mi estado siempre levanto mi voz de protesta, ante la presencia de todos los irregulares

2)Siempre he sido transparente en mi actuar político “tanto” que extraños y propios me han juzgado ante la opinión pública, por no promover aventuras que luego el tiempo después muestra que no eran las correctas, para el bienestar del pueblo que más sufre la crisis del país.