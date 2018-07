Gil Yepes afirma que cifras de inflación son preocupantes para la economía

CARACAS.- El presidente de la asociación civil Centro Democracia, José Antonio Gil Yepes, dijo que las cifras de inflación en el país son difíciles de calcular, en vista de que no hay información oficial, lo que genera que los indicadores que se conocen sean preocupantes para la economía.

Expresó que “el gobierno sí cambió una política muy importante, que fue la liberación de los precios, y ya pagó el costo de esa liberación de precios”, porque considera que aunque aparecieron los productos son inaccesibles para la mayoría de la población.

En entrevista a Vanessa Davies, en el programa Por donde vamos, que transmite Unión Radio, agregó que a pesar de las protestas y la situación económica, el Ejecutivo no establece nuevas políticas por los “problemas internos”, dentro del partido de gobierno.

Yepes explicó que la abstención de la oposición en la elección presidencial de mayo no cambió nada en la realidad política, por lo que considera que deben participar en las elecciones de concejales, “que vayan a votar, si no tienen otro plan, no tienen herramientas, ni nacional ni internacional”.

Francisco Caceres/Unión Radio